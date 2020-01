PwC verliert nach 28 Jahren Post-Mandat

Bewerben müssen sich mindestens zwei bis drei Häuser, damit die Deutsche Post ein valides Auswahlverfahren durchführen kann. In der Regel durchlaufen die interessierten WPs mehrere Runden, in denen sie sich dem Auswahlgremium vorstellen, tiefere Einblicke in die Bilanzen des Unternehmens erhalten und auf dieser Basis ein Angebot ausarbeiten. Gerade die Dax-Unternehmen haben aber oft Schwierigkeiten, genügend Bewerber zu bekommen, da nur wenige WP-Gesellschaften solche Kaliber prüfen können.



Die mittelständischen Prüfer (Next Ten) kommen faktisch nicht infrage, da sie zu klein sind, um einen Dax-Riesen zu prüfen. Deshalb sind die Next Ten als Abschlussprüfer im Dax auch gar nicht vertreten, im M-Dax immerhin zwei Mal – allerdings nur in Gestalt der Nummer 5 im Markt, BDO (mit den Prüfkunden Deutsche Euroshop und Software AG).



Gut möglich, dass sich so mancher mittelständischer Prüfer dennoch um das Post-Mandat bewirbt. Dies dürfte dann aber eher aus der Hoffnung heraus passieren, einen guten Eindruck im Pitch zu hinterlassen und sich so für ein Beratungsmandat zu positionieren. Diese Strategie verfolgen viele der Next Ten, ist am Markt zu hören.