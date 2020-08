CFO Andreas Strecker verlässt Deutz

Bei Deutz wird Schultes Augenmerk vor allem darauf liegen, das Effizienzprogramm und die „E-Deutz-Strategie“ weiter voranzutreiben. Zudem wollen die Kölner ihre China-Aktivitäten ausbauen. Die Automotive-Branche – darunter vor allem auch traditionelle Diesel- und Gasmotorenhersteller wie Deutz – steht aktuell stark unter Druck und muss ihre Geschäftsmodelle auf die E-Mobilität umstellen.



Zunächst muss der neue Finanzchef aber erst einmal die Folgen der Coronakrise in den Griff bekommen, denn auch Deutz wurde von der Pandemie schwer getroffen. Anfang Mai vermeldeten die Kölner eine rückläufige Geschäftsentwicklung sowie einen Einbruch der Gewinnmarge. Die Aufträge waren im ersten Quartal um über 30 Prozent zurückgegangen, der Umsatz war um 25 Prozent auf knapp 340 Millionen Euro eingebrochen.



Zudem fuhr der Motorenhersteller im ersten Quartal einen Verlust vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten („Ebit vor Sondereffekten“) von 11,8 Millionen Euro ein. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum erzielte Deutz noch ein Plus beim Ebit vor Sondereffekten von 25,1 Millionen Euro. Die Zahlen für das zweite Quartal legt Deutz erst in der kommenden Woche vor.



Um die Liquidität zu schonen, hat Deutz die Dividendenzahlung in diesem Jahr ausgesetzt. Zudem haben die Kölner einen KfW-Kredit in Höhe von rund 150 Millionen Euro beantragt, wie Vorstandschef Hiller im Juni dem „Handelsblatt“ sagte. Die Linie sei aber nur als Reserve gedacht, sollte sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiter eintrüben, so der CEO weiter.



