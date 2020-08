CFO-News: Repower, PSI, Consus

Der Energieversorger Repower hat seine CFO-Suche erfolgreich abgeschlossen. „Lorenzo Trezzini tritt spätestens Anfang Februar 2021 die Nachfolge von Brigitte Krapf an“, ließ das Schweizer Unternehmen mitteilen. Der 51-Jährige ist aktuell noch Finanzvorstand beim Automatisierungsspezialisten Carlo Gavazzi. Davor war der schweizerisch-italienische Doppelbürger laut Unternehmensangaben fast dreißig Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen im Finanzbereich tätig. So war der ehemalige Deloitte- und EY-Manager unter anderem CFO beim Schweizer Handelsunternehmen Valora und der Banken- und Finanzgruppe Valartis.



Die amtierende Finanzchefin Brigitte Krapf hatte Anfang April überraschend angekündigt, das Unternehmen nach sechsjähriger Tätigkeit verlassen zu wollen um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Laut Unternehmensmitteilung wird ihr letzter Arbeitstag am 18. September sein. Wohin es die Finanzmanagerin zieht, ist weiterhin nicht bekannt. Sie begann damals als Leiterin Treasury. Anfang 2017 wurde sie zur CFO ernannt.