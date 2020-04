CFO-News: Komsa, Repower, Lufthansa

Bei dem Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer kommt es zum CFO-Wechsel: Der bisherige Finanzchef Mathias Dähn wird das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen zum 30. April verlassen. Dähn verantwortete das Finanzressort seit 2014. Auf ihn folgt Stephen M. Kimmich, der den CFO-Posten bereits am 15. April antreten wird. Kimmich war zuletzt CFO Europe, Middle East und Afrika bei dem amerikanischen Sicherheitssystemunternehmen Joyson Safety Systems.



Jürgen Klöpffer wird ab dem 1. Juni neuer Finanzvorstand bei MAN Energy Solutions. Er ersetzt den derzeitigen Finanzchef Peter Park, der das Unternehmen nach rund 13 Jahren aus persönlichen Gründen verlässt, wie MAN Energy Solutions mitteilt. Der 55-jährige Klöpffer war bislang Geschäftsführer der Wolfsburger VW Group Services. Insgesamt war er über 13 Jahre bei VW angestellt.



Das Papierrecycle-Unternehmen Leipa Georg Leinfelder hat Antonio Bellante als neuen CFO in die Geschäftsführung berufen. Seit dem 1. April verantwortet der Diplom-Volkswirt die Bereiche Finanzen und Energie. Bellante ist bereits seit 2012 für Leipa tätig. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre in einer Management Beratung in München.



Kurt Hänsler hat im März als CFO die dauerhafte Leitung des kaufmännischen Bereiches von Identic Solutions, einem Anbieter drahtloser Lokalisierungslösungen, übernommen. Der 44-Jährige hatte die CFO-Position bereits seit Mai 2019 interimistisch inne und verantwortete seitdem die Bereiche Finanzen, Supply Chain, HR, IT und Qualität. Hänsler berichtet in seiner Funktion direkt an CEO Urban Siller. Vor seiner Tätigkeit bei Identic Solution war Hänsler selbständiger Projekt- und Interimsmanager.



Der Product Information Management-Anbieter Contentserv hat Claus Müller zum neuen CFO ernannt. Als globaler Finanzchef sei es nun seine Aufgabe, „die Geschäftstätigkeit des Unternehmens durch den Aufbau einer starken und effizienten Finanzinfrastruktur zu sichern“, wie Contentserv mitteilt. Zuletzt war Müller als CFO für die DACH-Region bei der digitalen Marketingagentur Wunderman Thomson tätig.



Zum 1. April ist Lars Tritschler als CFO in die Geschäftsleitung des 3D-Druckerherstellers Nanoscribe eingetreten. In seiner neuen Funktion verantwortet Tritschler die Bereiche Organisation, Finanzen, Einkauf, Personal und Recht. Zuletzt war der 41-Jährige als kaufmännischer Leiter bei dem Messtechnikunternehmen Polytec Group tätig.



Jürgen Keller ist zum neuen CFO und Geschäftsführer von Ebase (European Bank for Financial Services) ernannt worden. Keller arbeitet bereits mehrere Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen in dem Unternehmen, zuletzt als Generalbevollmächtigter.



Der Ingolstädter Energiedienstleister Meistro Energie hat mit Norman Köhler einen neuen Kaufmännischen Geschäftsführer verpflichtet. Darüber hinaus agiert Köhler ab sofort auch als Prokurist des Unternehmens. Er ist bereits seit 2017 als Kaufmännischer Leiter bei Meistro für die Bereiche IT, Finanzen & Controlling, Portfoliomanagement und Bilanzkreismanagement verantwortlich.



Der auf Erneuerbare Energien spezialisierte Investor NEAG Norddeutsche Energie hat seinen Vorstand mit der Berufung von Ingo Stein erweitert. Stein wird in dem nun dreiköpfigen Gremium die Bereiche Investment, Finanzierung und Strukturierung verantworten. Der NEAG zufolge verfügt er über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Real Estate, Private Equity und Infrastructure Investments.



Dennis Heidemann hat das Bielefelder Unternehmen Diamant Software als CFO verstärkt. Der 42-Jährige ist bereits seit vier Monaten bei dem Rechnungswesen- und Controllingspezialisten an Bord, wie das Unternehmen erst jetzt mitteilt. Heidemann verantwortet dort die Bereiche Controlling, Accounting, Legal & Compliance sowie das Office Management. Zuletzt war er als Finance Director bei der Londoner Peer-to-Peer Lending Plattform Funding Circle Holdings tätig, wo er die kaufmännische Leitung für Kontinentaleuropa (Deutschland, Niederlande und Spanien) innehatte.



