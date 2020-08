Deutsche Bank holt Traxpay-CFO

Auf dem digitalen Marktplatz will die Bank ihren Kunden unterschiedliche Finanzierungslösungen anbieten. Zunächst soll es sich um eigene Kredite handeln, so die FAZ. Doch perspektivisch wolle die Bank auch Versicherer, Private-Equity-Investoren und Family Offices ins Boot holen. Für sie könne diese neue Form der deutscher Mittelstandsfinanzierung als Anleger attraktiv sein. „Eine Möglichkeit kann sein, ähnliche Finanzierungen zu bündeln und dann am Kapitalmarkt zu platzieren“, so Daniel Schmand, Leiter für Handelsfinanzierung und Unternehmenskredite gegenüber der FAZ.