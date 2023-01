HSV mit drei CFOs im Jahr 2022

Der Fußballclub Hamburger SV ist für seine chaotische Führung bekannt. Im Jahr 2022 schaffte es der Zweitligist tatsächlich, drei Finanzchefs zu brauchen. Im Januar kündigte der langjährige CFO Frank Wettstein seinen Abschied an. Zuerst für den Sommer 2022, dann doch per sofort im Januar. Wettstein war die vorangegangenen Jahre eine absolute Konstante im Vorstand der Norddeutschen gewesen.

An Wettsteins Stelle trat dann der Medizinunternehmer Thomas Wüstefeld. Dieser hatte sich wenige Monate zuvor HSV-Anteile gekauft und war in den Aufsichtsrat gerückt. Nur wenige Wochen später übernahm der Unternehmer dann die Finanzverantwortung. Für den HSV war das eine günstige Lösung: Wüstefeld arbeitete „pro bono“.

Doch der neue CFO brachte viel Unruhe in den Club. Wüstefeld hatte mit seinen privaten Geschäften Partner verärgert, einige Klagen sind eingegangen. Zudem konnte der Manager das Finanzierungsproblem für die Stadionsanierung nicht lösen. Stattdessen stellte er ein gigantisches 200-Millionen-Euro-Immobilienprojekt vor, dass auch einen 25-stöckigen HSV-Tower sowie eine U-Bahn-Anbindung an den Volkspark vorsah.

Dazu kam es jedoch nicht. Stattdessen trat Wüstefeld im September mit sofortiger Wirkung zurück. Ende vergangenen Jahres präsentierte der HSV schließlich den Nachfolger: Eric Huwer ist neuer Finanzvorstand des Traditionsklubs. Kurz zuvor hatte er mit dem Investor Klaus-Michael Kühne ein neues Darlehen ausgehandelt. Mit dem Geld kann nun auch das Volksparkstadion saniert werden.

SAP findet Wunschnachfolger für Mucic

Bei dem Softwareriesen SAP kündigte sich im vergangenen Jahr das Ende einer Ära an: Luka Mucic und SAP hatten zu Beginn des Jahres 2022 verkündet, dass man von März 2023 an getrennte Wege gehen werde. Mucic hat dann insgesamt rund 27 Jahre für die Walldorfer gearbeitet.

Mucic startete seine Laufbahn bei dem Software-Riesen 1996 in der Rechtsabteilung. Im Jahr 2008 übernahm er die Finanzleitung der DACH-Region, bevor SAP ihn 2013 zum Head of Global Finance und Mitglied des Global Managing Boards berufen hat. 2014 folgte er auf den damaligen CFO Werner Brandt. Wohin der 52-Jährige wechselt, ist weiterhin nicht bekannt.

SAP hat derweil einen CFO-Nachfolger gefunden: Dominik Asam wechselt vom Flugzeugbauer Airbus zu dem Software-Konzern SAP. Bei Airbus hat Asam den Posten seit April 2019 inne. Zuvor war er als Finanzchef für den Chipkonzern Infineon tätig. Asam gilt als Wunschlösung und soll SAP in den kommenden Monat zurück in die Erfolgsspur helfen.

Mahle-CFO Michael Frick macht Karrieresprung

Hoch her ging es auch bei Mahle und ZF Friedrichshafen: Der langjährige Mahle-CFO Michael Frick war noch im Frühjahr vergangenen Jahres als Feuerwehrmann eingesprungen und hatte das CEO-Amt interimistisch übernommen. Kurz zuvor hatte der erst seit drei Monaten amtierende Konzernchef Matthias Arleth seinen Abschied von dem Autozulieferer angekündigt.

Deswegen sollte interimistisch CFO Frick einspringen – mal wieder. Bereits im März 2021 hatte der Finanzchef nach dem Weggang von Arleths Vorgänger Jörg Stratmann den Posten des CEO vorübergehend übernommen. Der Zeitpunkt für den erneuten Chefwechsel kam für Mahle im Mai zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Corona, Lieferkettenprobleme und zuletzt die Folgen des Ukraine-Krieges stellen den Autozulieferer derzeit vor große Herausforderungen.

Frick soll nie CEO-Ambitionen gehegt haben, versteht sich als Finanzer. Im September 2022 kochten dann Gerüchte auf, Frick werde neuer CFO des Autozulieferers ZF Friedrichshafen. Wenige Tage später folgte die Bestätigung. Frick ist bei ZF auf Konstantin Sauer gefolgt, der sich Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet hat.

Für Frick ist der Schritt von Mahle zu ZF ein Karriere-Booster: Sein neuer Arbeitgeber ist am Umsatz gemessen fast viermal so groß wie Mahle und hat doppelt so viele Mitarbeiter. ZF gilt auch in Bezug auf Elektromobilität als deutlich besser aufgestellt als Mahle.

Ute Wolf schließt das Kapitel Evonik

Nur wenige deutsche Finanzmanagerinnen prägten die vergangenen zehn Jahre so wie Ute Wolf. Seit 2013 verantwortet sie die Finanzen für den Chemiekonzern Evonik, davor hatte sie schon den Zentralbereich Finanzen geleitet. Wolf war somit lange Zeit eine der wenigen Finanzchefinnen bei einem deutschen Top-Konzern.

Nun verlässt Wolf den MDax-Konzern Evonik nach 17 Jahren, wie im Dezember bekannt wurde. Im April dieses Jahres legt sie ihren CFO-Posten nieder. Wolf hat sich in ihrer Zeit bei den Essenern auch um die Förderung von Frauen in Führungspositionen eingesetzt. „Für meinen eigenen Berufsweg war neben fachlicher Qualifikation, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen der Aufbau eines wirkungsvollen Netzwerks sicher entscheidend“, sagte Wolf 2018 gegenüber FINANCE.

So erscheint es kaum überraschend, dass Wolfs Nachfolgerin aus den eigenen Reihen kommt: Maike Schuh, seit 2020 die Chefin der Division Performance Materials, wird neue Finanzvorständin von Evonik.

Deutz’ verzweifelte Suche nach einer Frau

Das Thema Frauenquote im Vorstand bewegte im vergangenen Jahr auch den Maschinenbauer Deutz. Denn die Kölner hatten noch 2021 zwei Vorstandsposten – darunter CFO Sebastian Schulte – mit Männern besetzt. Die Empörung war groß, denn eigentlich hätte Deutz eine Frau in den Vorstand berufen sollen. Mittlerweile muss dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft, sofern er mehr als drei Mitglieder hat, eine Frau angehören. So sollen Managerinnen vermehrt in Spitzenpositionen gebracht werden.

Im September 2022 ging es dann kurios weiter: Die Kölner beriefen nämlich zunächst einen Mystery-CFO. Man habe einen Finanzchef gefunden, können aber noch keinen Namen nennen. Die Personal-News kam knapp sieben Monate, nachdem der bisherige Finanzchef Sebastian C. Schulte den CEO- und CFO-Posten in Personalunion übernommen hatte.

Ein Name folgte rund anderthalb Monate später: Timo Krutoff ist seit Dezember 2022 neuer Deutz-Finanzchef. Der 44-jährige Diplomkaufmann war seit 2005 in verschiedenen Positionen für Thyssenkrupp-Unternehmen tätig. Die Frauenquote erfüllte Deutz vor dem Jahreswechsel immerhin noch: Petra Mayer zeichnet seit November als Vorständin für das operative Geschäft von Deutz verantwortlich.