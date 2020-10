Lars Schnidrig verlässt Corestate Capital

Überraschender Wechsel an der Spitze von Corestate Capital: Lars Schnidrig, CEO und Finanzvorstand in Personalunion, scheidet zum Jahresende aus. Eigentlich war der 48-Jährige, der 2017 als CFO zu dem Unternehmen wechselte, erst im vergangenen Jahr für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden berufen worden. Er verlasse den Immobilieninvestor „im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch“, teilt das Unternehmen mit. Schnidrig will sich einer neuen beruflichen Aufgabe stellen. Wohin es hin zieht, ist allerdings nicht bekannt.



Der Aufsichtsrat bedauert Schnidrigs Ausscheiden. Er habe „als CFO und CEO die Institutionalisierung und Governance der Corestate-Gruppe auf allen Ebenen mit viel persönlichem Einsatz maßgeblich vorangetrieben“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Georg Allendorf.



Unter Schnidrigs Führung wurde die erste Wandelanleihe und der erste Corporate Bond des Unternehmens platziert. Zudem veröffentlichte der Immobilienmanager im vergangenen Jahr seinen ersten ESG-Report. Schnidrig habe „ESG umfassend in die Konzernstrategie implementiert und die Reputation am Kapitalmarkt deutlich gestärkt“, so Allendorf.