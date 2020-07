Marquard & Bahls regelt Nachfolge für CFO Zwingmann

Zwingmann promoviert an der Uni auf einer vollen Stelle am Lehrstuhl. Zunächst will er Wirtschaftsprüfer werden, entscheidet sich dann aber für eine Unternehmenskarriere. Von 1994 bis 2003 arbeitet Zwingmann in verschiedenen Managementfunktionen bei Philips Electronics, zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer für die deutschsprachigen Länder in Hamburg.



Von 2003 bis 2008 ist er kaufmännischer Geschäftsführer der früheren Linde-Tochter Still, einem der führenden Hersteller von Flurförderzeugen, und bereitet den Verkauf an die PE-Investoren Goldman Sachs und KKR mit vor. Danach übernimmt er das CFO-Mandat beim Weltmarktführer Knorr-Bremse. Im April 2017 gibt Zwingmann bekannt, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und somit bis zum Ende des Jahres bei Knorr-Bremse ausscheiden wird. Im Januar 2018 tritt er in den Vorstand des Energie-Logistikers Marquard & Bahls ein, um dort nach einer Übergangsphase den CFO-Posten übernehmen. Mitte 2020 kündigt er an, seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um sich künftig als Aufsichtsrat und Beirat zu betätigen.