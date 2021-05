Der Sportartikelhersteller Puma bekommt einen neuen Finanzchef. Der bisherige CFO Michael Lämmermann wird das Unternehmen verlassen und in den Ruhestand eintreten. Die Nachfolge des 59-Jährigen tritt ab 1. Juni Hubert Hinterseher an, der bereits auf eine sechzehnjährige Karriere bei den Herzogenaurachern zurückblicken kann.



Derzeit ist Hinterseher noch als Global Director of Financial Controlling bei Puma tätig – eine Position, die er seinem Linkedin-Profil zufolge seit 2015 inne hat. Bevor Hinterseher 2005 ins Controlling von Puma wechselte, arbeitete er rund fünf Jahre lang bei dem Modekonzern Escada ebenfalls im Controlling. Als Puma-CFO wird der 42-Jährige künftig neben dem Finanz-Ressort auch für die Bereiche Legal, IT und Business Solutions verantwortlich sein.



Dass der MDax-Konzern ein Faible für interne Lösungen hat, zeigt sich auch an der zweiten Neuberufung: Neben Hinterseher befördert der Sportartikelhersteller mit Arne Freundt einen zweiten Manager in den Vorstand. Er wird als Chief Commercial Officer die Bereiche Vertrieb, Retail und E-Commerce sowie Logistik verantworten. Er ist ebenfalls bereits seit zehn Jahren im Konzern und war zuletzt Regional General Manager EMEA.