Auch Puma und Sixt sichern sich KfW-Kredite

Im Gegenzug für den KfW-Kredit muss Sixt in diesem Jahr auf Dividendenzahlungen verzichten, einzige Ausnahme ist die jährliche Mindestdividende von 0,05 Euro für Vorzugsaktien. Zudem teilte der Konzern mit, die Flotte weltweit deutlich zu verkleinern und weitere Einsparungen von bis zu 100 Millionen Euro umsetzen zu wollen. Verkleinerungen hatte der Konzern stets im Blick: „Ein wichtiger Punkt ist, unsere Flotteneinkaufsverträge mit maximaler Flexibilität zu verhandeln, so dass wir in einer Phase wirtschaftlicher Abkühlung weniger Autos abnehmen könnten“, erklärte CFO Bremer bereits im Herbst.



Weitere Zuflüsse könnten aus dem Verkauf der gut 40-prozentigen Beteiligung an der Tochter Sixt Leasing kommen, bei dem der Autovermieter heute einen Schritt weitergekommen ist. Der Käufer Hyundai Capital Bank Europe hat die Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent bei dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Sixt-Leasing-Aktionäre deutlich überschritten, wie Sixt Leasing heute Vormittag mitteilte. Inklusive der Beteiligung von Sixt kommen die Käufer bereits auf knapp 73 Prozent.