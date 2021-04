Überraschender CFO-Wechsel bei Sixt

Die Personalrochade bei Sixt kommt etwas überraschend, weil der amtierende CFO Jörg Bremer den Autoverleiher vorzeitig nach nur rund drei Jahren wieder verlässt. Der Vertrag wäre noch bis Oktober dieses Jahres gelaufen. Er hatte die Rolle im Oktober 2018 von seinem Vorgänger Julian zu Putlitz übernommen. Bremer kam damals vom Automobilzulieferer Brose, für den er in unterschiedlichen Funktionen tätig gewesen war, unter anderem als CFO der Nordamerika-Tochter.



Laut Pressemitteilung erfolgt die Trennung „einvernehmlich“. Bremer wolle sich „neuen beruflichen Herausforderungen stellen“. Ob der CFO-Weggang mit dem Generationswechsel bei Sixt zusammenhängt, ist unklar. Wie im März bekannt wurde, wechselt Erich Sixt ebenfalls Anfang Juni in der Aufsichtsrat von Sixt. Als Co-CEOs übernehmen dann seine Söhne Alexander und Konstantin. Erich Sixt dankt Bremer in der Mitteilung jedenfalls persönlich für dessen „sehr großes Engagement in den vergangenen drei Jahren“.