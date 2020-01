Für Ollig bedeutet der Wechsel zu Stada auch den Wechsel zurück nach Deutschland, wo er seine CFO-Karriere einst startete. Ollig arbeitete zu Beginn seines Berufslebens bei McKinsey, 2004 wechselte er dann von der Unternehmensberatung in das Konzerncontrolling des Autozulieferers Hella in Lippstadt und zog zwei Jahres später in die Geschäftsführung ein. Für Hella, im Gegensatz zu seinen späteren Arbeitgebern ein Familienunternehmen, emittierte Ollig als Finanzchef mehrere Unternehmensanleihen und orchestrierte 2014 den Börsengang in Form von Privatplatzierungen.



„Ich hatte Lust auf eine neue Herausforderung und wollte gern einmal im Private-Equity-Umfeld arbeiten“, begründete Ollig damals im Gespräch mit FINANCE den Wechsel von Hella zu Sivantos nach Singapur. Ein Private-Equity-Eigentümer erwartet den designierten Finanzchef nun auch wieder in Bad Vilbel.