Zeitfracht macht Beate Schneider zum CFO

Zeitfracht war in den vergangenen Jahren ein aktiver Player am M&A-Markt. Den Fokus legte CFO Simon-Schröter besonders auf Distressed-Deals, wie er in einem Interview mit FINANCE im Mai sagte. So kommt es nicht überraschend, dass er sich bei Zeitfracht nun verstärkt auf den Bereich M&A konzentrieren will. In den vergangenen Jahren baute er ein rund 50-köpfiges M&A-Team auf.

Auch am Finanzierungsmarkt war Zeitfracht zuletzt aktiv: Statt der eigentlich geplanten 60 Millionen Euro sammelte der Logistiker im April mit einer Anleihe jedoch nur 25 Millionen Euro ein. Als Grund für das geringe Interesse nannte Simon-Schröter, dass man interessierten Investoren noch keine konkreten M&A-Targets nennen konnte. Zeitfracht hat aber die Möglichkeit, die Anleihe nachträglich aufzustocken.

