Wolfram Simon-Schröter startete seine Karriere in verschiedenen Positionen für die Deutsche Bank und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank. 2015 wechselte er als Geschäftsführer zur Zeitfracht Gruppe und wurde im April 2020 zum CFO benannt. Vor seiner Zeit bei Zeitfracht übernahm er die HVT Haus- und Versorgungstechnik und gründete die heutige Zeitfracht Investment and Consulting, die er später beide in die Zeitfracht Gruppe einbrachte.