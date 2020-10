So machen M&A-Berater Karriere

Das sind die Gehälter der M&A-Berater

Bemitleiden muss man die M&A-Berater dennoch nicht: Denn hat man erst einmal einen Fuß in der Tür der M&A-Beratung, lässt sich darin gutes Geld verdienen. So müssen sich schon Berufseinsteiger bei kleineren M&A-Häusern nicht mit weniger als 55.00 Euro Gehalt zufrieden geben, in der Spitze können die jungen M&A-Berater sogar bis zu 80.000 Euro verdienen.



Schaffen M&A-Berater den Aufstieg zum Associate, winken sogar Gehälter zwischen 75.000 und 90.000 Euro. Senior Associates verdienen in der Regel nicht weniger als 85.000 Euro und in der Spitze bis zu 95.000 Euro. Auf Gehälter von bis zu 150.000 Euro schaffen es Senior Vice Presidents, die sich aber häufig auch nicht mit weniger als 105.000 Euro zufrieden geben müssen.



Die Gehaltsaussichten sind zudem blendend: Wer es in der M&A-Karriere nach ganz oben geschafft hat, verdient oft nicht viel weniger als 270.000 Euro – und ein satter Bonus kommt noch obendrauf. Für M&A-Berater, die sich nach einer ausgewogeneren Work-Life-Balance sehnen oder den Wunsch haben, tief in eine Branche einzusteigen, anstatt viele Branchen oberflächlich kennenzulernen, könnte sich zudem der Wechsel ins Corporate M&A auszahlen.