Ingrid Jägering: CFO im Krisenmarathon

Zeitgleich mit Jägering kam auch Hans-Joachim Ziems an Bord. Offensichtlich unter dem Druck der finanzierenden Banken installiert, sollte der bekannte Sanierungsexperte zunächst als Berater die neue Management-Strategie auf Herz und Nieren prüfen. Doch dabei blieb es nicht: Seit März sitzt Ziems als Chief Restructuring Officer (CRO) mit im Vorstand.



Jägering dürfte zu Beginn ihren Hauptfokus auf eine Lösung für den gewaltigen Cash-Drain gelegt haben. So war die Cash-Position des Konzerns bis Ende Dezember 2019 von 1 Milliarde auf 624 Millionen Euro sehr stark geschrumpft. Auch operativ sah es nicht gut aus: Für das Gesamtjahr 2019 stand ein Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 384 Millionen Euro in den Büchern. 2018 wies Leoni noch ein Gewinn von 144 Millionen Euro aus. Der Umsatz rutschte im gleichen Zeitraum zwar nicht so stark, aber immerhin doch von 5,1 auf 4,8 Milliarden Euro ab. Abhilfe sollte das im Herbst gestartete Programm Value 21 schaffen, mit dem das Unternehmen ab 2022 500 Millionen Euro jährlich einsparen wollte.