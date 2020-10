Roland Sackers: Wie schnell sich die Zeiten ändern

Doch die Coronakrise wird nicht ewig dauern, und vor Corona waren die Wachstumsraten Qiagens im Branchenvergleich eher schwach. Was, wenn die Firma bald wieder in dieses Muster zurückfällt? Dann könnte der nächste Übernahmeversuch bloß eine Frage der Zeit sein, war es beim letzten Mal doch genau so eine Schwächephase, die eine ganze Herrschar von Kaufinteressenten anlockte. Finanzchef Sackers muss nun beweisen, dass Qiagen auch nach der Ausnahmesituation auf sicheren Beinen steht und die 2019 sichtbar gewordenen strukturellen Probleme der Vergangenheit angehören.



Noch dominiert in der Qiagen-Aktie aber die Euphorie: Mit einem Plus von über 40 Prozent seit Jahresbeginn gehört das Papier zu den klaren Gewinnern im MDax. Derzeit kommt Qiagen auf eine Marktkapitalisierung von 10,2 Milliarden Euro und nähert sich damit sogar den Ausläufern des Dax.