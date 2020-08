Delivery Hero kauft wieder zu

Die Übernahme und die Pläne von Delivery Hero kamen bei den Analysten größtenteils gut an: So schrieb RBC-Analystin Sherri Malek, die Übernahme sei ein weiterer wichtiger Schritt für das Q-Commerce-Geschäft. Jefferies-Analyst Giles Thorne meint, der Deal sei ein erneut guter Zukauf. Manche sind hingegen nicht so überzeugt, so stellt etwa UBS-Analyst Hubert Jeaneau „die langfristige Wirtschaftlichkeit des Quick-Commerce“ in Frage. Die Börse reagierte mit gemischten Gefühlen: Die Aktie rutschte am heutigen Morgen um etwas mehr als 1 Prozent ins Minus auf rund 94 Euro.



Vor allem die Strategie von Delivery Hero, auf starkes Wachstum zu setzen, wenngleich das Unternehmen noch nicht profitabel ist, stößt immer wieder auf Kritik. Michael Muders, Fondsmanager bei der Union Investment, stellt sich hinter die Berliner: „In der Essenslieferbranche muss man gleich aggressiv expandieren, sonst hinkt man hinterher und kann das nie wieder aufholen“, sagte er in der vergangenen Woche. Daher sei die Strategie von Delivery Hero absolut nachvollziehbar – denn schnelles Wachstum koste eben auch Geld.



