Delivery Hero sammelt 1,5 Milliarden Euro ein

Einer der Profiteure in der aktuellen Coronavirus-Krise besorgt sich frisches Geld am Kapitalmarkt: Wie der Essenslieferdienst Delivery Hero mitteilte, hat er über Wandelanleihen insgesamt 1,5 Milliarden Euro Kapital aufgenommen. Sie wurden ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.



Joint Global Coordinators der Transaktion waren J.P Morgan, Morgan Stanley, Jefferies und Unicredit. Gemeinsam mit der HSBC war das Konsortium auch als Joint Bookrunners tätig.



Konkret sind die Wandelschuldverschreibungen in zwei Tranchen aufgeteilt, jede davon mit einem Volumen von 750 Millionen Euro. Tranche A hat eine Laufzeit bis Juli 2025 und wird mit einem jährlichen Kupon von 0,875 Prozent verzinst. Tranche B läuft bis Januar 2028, der Zinssatz liegt bei 1,5 Prozent. Die anfallenden Zinsen kann Delivery Hero halbjährlich begleichen.



Die Wandlungsprämien haben die Berliner bei 42,5 Prozent für Tranche A und bei 47,5 Prozent für Tranche B festgelegt. Der Preis der Aktie lag am heutigen Mittwochmorgen bei rund 101 Euro. Damit liegt der anfängliche Wandlungspreis bei 143,93 Euro für die erste Tranche und bei 148,98 Euro für die zweite Tranche.