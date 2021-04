M&A-Markt zieht Schlussstrich unter Coronakrise

Erst ging so gut wie gar nichts mehr, dann trauten sich Unternehmen wieder mit großer Vorsicht, und nun scheint alles wieder wie normal zu laufen: So in etwa lässt sich das Corona-Jahr aus Sicht des M&A-Marktes zusammenfassen. Doch wie genau hat das M&A-Geschäft die Coronakrise überwunden? Welche M&A-Deals laufen derzeit, was geht am Finanzierungsmarkt und welche Branchen sind heißbegehrt?

Antworten auf diese Fragen liefert das neue FINANCE M&A Panel, für das FINANCE gemeinsam mit der Wirtschaftskanzlei CMS leitende Mitarbeiter aus den M&A-Abteilungen deutscher Unternehmen sowie Investmentbanker und M&A-Berater anonym zu ihrer Markteinschätzung befragt hat.