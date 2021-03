Private Equity: Der Dealmotor dreht auf

Sprudelnde Dealquellen, hoher Transaktionshunger – und eine gehörig gewachsene Portion Kreativität scheinen in diesen Tagen die prägenden Merkmale des deutschen Private-Equity-Geschäfts zu sein. Die aktuelle Befragung des FINANCE Private Equity Panels liefert gleich mehrere Hinweise darauf, dass der M&A-Jahrgang 2021 ein großer am deutschen Private-Equity-Markt werden kann – eine These, die vor kurzem auch der M&A-Berater Michael Drill mit klaren Worten vertreten hat.

Käme es tatsächlich so, wäre dies eine deutliche Veränderung gegenüber dem vergangenen Jahr, in dem der Markt für Mittelstands-Private-Equity in Deutschland um 30 Prozent einbrach. „Der Jahrgang 2021 hat einen echten Blitzstart hingelegt – mit ungewöhnlich hoher Dealaktivität ab der ersten Woche“, berichtet auch Jacob Siebert, Partner der Kanzlei CMS, die mit FINANCE gemeinsam das Private Equity Panel befragt.