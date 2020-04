Coronakrise: Die M&A-Party ist vorbei

„Die derzeitige Stimmung erinnert an die Stimmung vorangegangener Krisen, wie etwa an das Platzen der Internetblase Anfang des Jahrtausends sowie an die Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009“, findet Thomas Meyding, Corporate Partner bei CMS. Der Rechtsanwalt berichtet aber auch, dass es durchaus noch M&A-Projekte gibt, die – sofern die beteiligten Unternehmen nicht schwer von Corona betroffen sind, – nach wie vor fortgeführt werden. Dies betrifft seiner Beobachtung nach insbesondere strategische Akquisitionen. Große, transformatorische M&A-Deals erwartet er in diesem Jahr aber nur sehr wenige.