Zech kauft Töchter der insolventen Euromicron

In die Distressed M&A-Deals von Zech reiht sich nun auch Euromicron ein. Der börsennotierte Netzwerkausrüster mit Sitz in Neu Isenburg war Mitte Dezember in die Insolvenz gerutscht und verärgerte damit vor allem seinen Großaktionär Funkwerk. Die Tochtergesellschaften waren nicht von der Insolvenz betroffen. Bereits im Zuge der Insolvenzmitteilung gab Euromicron bekannt, dass Gespräche mit einem strategischen Investor zum Verkauf eingeleitet worden seien.



Der Netzwerkausrüster entließ zudem kürzlich seine Finanzchefin Bettina Meyer und holte mit Bernd Depping und Roman-Knut Seger zwei Restrukturierungsexperten von BDO in den Vorstand.



Euromicron musste zuletzt erhebliche Umsatzrückgänge und Verluste hinnehmen. Der Schuldenberg war bis Ende September dieses Jahres auf 104 Millionen Euro gewachsen, demgegenüber standen laut Unternehmensangaben 10 Millionen Euro an flüssigen Mitteln. Ende Januar 2020 muss Euromicron 25 Millionen Euro tilgen. An der Börse ist Euromicron zum Pennystock geworden, das Papier notiert im Cent-Bereich.



