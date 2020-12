PAI Partners schnappt sich Apleona von EQT

Von dem M&A-Deal profitiert auch Bilfinger. Der Mannheimer Konzern hatte sich 2016 einen Teil des Kaufpreises in Höhe von 100 Millionen Euro gestundet und mit 10 Prozent per anno Jahr endfällig verzinst. Ein weiterer Teil des Kaufpreises über 200 Millionen Euro wurde damals in ein Earn-out-ähnliches Instrument, einem sogenannten Preferred Participation Note (PPN), umgewandelt. Dadurch bekommt Bilfinger bei einem Weiterverkauf 49 Prozent des Erlöses abzüglich der Schulden.



Laut Angaben von Bilfinger steht Apleona mit 240 Millionen Euro in den Büchern. Wie EQT mitteilte, liegt der erwartete Mittelzufluss an Bilfinger zwischen 450 und 470 Millionen Euro. Damit führt der Deal bei Bilfinger zu einem Buchgewinn von über 200 Millionen Euro. Der Gewinn wird voraussichtlich im zweiten Quartal des kommenden Jahres verbucht werden. Der damalige Verkauf ist somit nun vollends abgeschlossen.



