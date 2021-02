Mazars geht mit Grenke hart ins Gericht

Der Finanzdienstleister Grenke hat erste Ergebnisse aus der Sonderprüfung durch Mazars bekanntgegeben. Die Baden-Badener stehen unter verschärfter Beobachtung, seitdem im Herbst der Investor Fraser Perring, der schon bei Wirecard richtig lag, massive Anschuldigungen gegen den MDax-Konzern erhob. Seitdem durchleuchten mehrere Prüfer die komplexen Konzernstrukturen, die Bilanz und die Compliance des Leasingkonzerns. Die Prüfung durch Mazars, deren Zwischenbericht nun vorliegt, hat die Bafin beauftragt.



Grenke beginnt seine Kapitalmarktinformation mit der Formulierung „entlastende Aussagen“, doch in Wahrheit ist die Mängelliste von Mazars lang und kritisch. De facto ist die einzige Entlastung, dass Grenke kein neues Wirecard zu sein scheint: Das Geschäft und die Liquidität scheinen zu existieren, „systematische“ Geldwäsche dagegen nicht. Bei Wirecard hatte der Sonderprüfer KPMG in seinem Gutachten erhebliche Zweifel an diesen existentiellen Grundlagen formuliert, Mazars tut dies bei Grenke nicht. Dennoch haben die Prüfer bei den Baden-Badenern erhebliche und zahlreiche Mängel aufgedeckt.