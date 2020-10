Grenke reagiert radikal auf Shortseller-Kritik

Um das neue Geschäftsmodell transparenter zu machen, will Grenke zudem weitere Maßnahmen ergreifen: „Wir wollen neben den bisherigen Darstellungen in unserer Bilanz die Ergebnisse dieser Start-ups sowie die damit verbundenen Kosten gesondert darstellen“, so CFO Sebastian Hirsch. Zusätzlich will Grenke für den Jahresabschluss 2020 eine Pro-forma-Konsolidierung vornehmen und dabei die erwarteten Auswirkungen auf die Bilanz aufzeigen. Vor wenigen Tagen kündigte der Finanzchef im Interview mit FINANCE bereits an, das Zahlenwerk in den Geschäftsberichten verständlicher aufbereiten zu wollen.