Grenke macht Isabel Rösler zur CRO

Die Schaffung des CRO-Postens ist nur eine Maßnahme um das neue Grenke-Geschäftsmodell transparenter zu machen. So kündigte Grenke-CFO Sebastian Hirsch im Interview mit FINANCE bereits an, das Zahlenwerk in den Geschäftsberichten verständlicher aufbereiten zu wollen. So gibt es Überlegungen, die verschiedenen Geschäfte wie Leasing, Factoring und Banking künftig stärker voneinander abzugrenzen, um die Darstellung nachvollziehbarer zu machen. Am 5. Januar 2021 will Grenke seine Neugeschäftszahlen für das vierte Quartal präsentieren.