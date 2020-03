Diese Shortseller machen mit Corona Kasse

Wenn man als Shortseller in diesem Jahr nicht ausgerechnet auf den Beatmungsgerätehersteller Drägerwerk setzte, hatte man an der Börse leichtes Spiel, denn das Coronavirus hat einen flächendeckenden Börsen-Crash ausgelöst: Seit Mitte Februar verloren der Dax rund 38 Prozent, der MDax 37 Prozent, der TecDax 31 Prozent und der SDax 36 Prozent an Wert.

Shortseller, die auf fallende Aktienkurse wetten, hatten bei ihrer Titelauswahl die Qual der Wahl – vorausgesetzt, sie haben sich rechtzeitig mit Short-Positionen eingedeckt. Shortseller leihen sich für einen bestimmten Zeitraum Aktien und verkaufen diese direkt weiter. Sinkt während der Leihdauer der Aktienkurs des Unternehmens, können die Spekulanten die Aktie am Markt wieder günstiger kaufen, wenn sie die geliehene Aktie zurückgeben müssen. Die Kursdifferenz streichen sie als Profit ein.