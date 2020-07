IPO: Marco Brockhaus findet genug Investoren

Die frischen Mittel aus der Kapitalerhöhung im Vorfeld des IPOs will Brockhaus in neue Zukäufe stecken. Das Haus ist spezialisiert auf Technologie-Unternehmen und hat in einer frühen Phase auch einmal in eine Vorgängergesellschaft der inzwischen insolventen Wirecard sowie in den Treasury-Anbieter 360T investiert, der inzwischen zur Deutschen Börse gehört.



BCM-Gründer und CEO Marco Brockhaus sieht den Börsengang als einen Schritt hin zu dem von ihm beabsichtigten „Compounding-Modus“: In diesem sollen künftige BCM-Akquisitionen „durch den starken organischen Cashflow unserer Tochtergesellschaften finanziert werden können“, erklärte er.



Der Brockhaus-Börsengang ist einer der wenigen Lichtblicke am deutschen IPO-Markt, der nach der Coronavirus-Krise bislang kaum Transaktionen gesehen hat. Zu den wenigen Ausnahmen gehören der Datenbankentwickler Exasol sowie der Arzneimittelhersteller PharmaSGP, der jedoch Abstriche beim Umfang seines Börsengangs machen musste.



sabine.reifenberger[at]finance-magazin.de