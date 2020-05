So will sich Gerry Weber in der Coronakrise retten

Der gerade erst frisch sanierte Modehändler Gerry Weber will mit einer Reihe von Maßnahmen sein weiteres Bestehen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie sichern. „Wir haben sehr frühzeitig in den vergangenen Wochen ein umfangreiches Zukunftskonzept erarbeitet, das von allen Beteiligten schmerzhafte Beiträge zur Bewältigung dieser nie dagewesenen Krise abverlangt", ließ sich CFO und CRO Florian Frank in einer Unternehmensmitteilung zitieren.