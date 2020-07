Schaeffler verliert Investment-Grade

Schlechte Nachrichten für Schaeffler: Wegen schwächerer Kreditkennzahlen in der Coronakrise stuft S&P das Rating des Automobilzulieferers von BBB- auf BB+ herunter. Das gab die Ratingagentur am Montagabend bekannt. Damit verliert Schaeffler sein Investmentgrade-Rating schon wieder. Dieses hatte sich der Konzern bei allen drei großen Ratingagenturen nach einer langen Schuldenkrise erst vor zwei Jahren sichern können. Auch für die Obergesellschaft, die IHO-Gruppe, in der die Schaeffler-Familie ihre Anteile gebündelt hat, rechnet S&P in den nächsten zwei Jahren nicht mit einer Rückkehr in das Investment-Grade.