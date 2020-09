Shortseller-Attacke: Warum Grenkes Antwort nicht überzeugt

Grenke kann zwar wichtige Punkte von Viceroy entkräften. Letztlich bleibt die Person Wolfgang Grenke aber die Achillesferse im Duell mit dem Hedgefonds. Denn: Auch wenn durch seine Rolle als mittelbarer Gesellschafter der CTP kein Geld in Richtung von Wolfgang Grenke geflossen ist, wie Grenke beteuert, so ist er doch indirekt ein Profiteur.



So räumte das Management gegenüber FINANCE ein, dass Wolfgang Grenke als Gesellschafter der CTP-Mutter Sacoma AG in Zukunft theoretisch durchaus finanziell von der Akquisition der Franchiseunternehmen profitieren könne.



Und es laufen weitere Fäden bei Wolfgang Grenke und dem Franchisesystem zusammen. So ist ein weiterer Eigner der CTP die Garuna AG. Seit 2014 erwirbt Garuna laut Grenke 10 Prozent an einzelnen gehaltenen Franchisebeteiligungen der CTP mit dem Ziel, die Beteiligungsquote der CTP an den Franchisegesellschaften auf unter 50 Prozent zu reduzieren und damit eine mehrheitliche Beherrschung zu verhindern. Wozu das gut ist, schreibt Grenke nicht. Die Garuna-Aktien werden von einer persönlichen Vertrauten von Wolfgang Grenke namens Corina Stingaciu als wirtschaftliche Berechtigte gehalten, wie Grenke selbst sagt.