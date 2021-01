Eigentlich hatte es im vergangenen Jahr zwischenzeitlich bereits so ausgehen als hätte Behrens eine Lösung für die bevorstehende Rückzahlung der im November fälligen Anleihe gefunden. 16 Millionen Euro waren dafür nötig. Der Plan sah vor, dass der Debt-Fonds Patrimonium Behrens 8 Millionen Euro zuschießen sollte. Weitere 6 Millionen Euro sollten aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) kommen und 2 Millionen Euro von Förderinstituten des Landes Schleswig-Holstein.

Ende Oktober hieß es noch: „Alle geplanten Bausteine der Gesamtfinanzierung können zeitnah und final umgesetzt werden und dadurch wird die Rückführung des Restvolumens der Anleihe 2015/2020 gesichert.“ Einen Tag vor der fälligen Rückzahlung der Anleihe ließ Behrens die Bombe dann platzen: Das Geld fehlt. Schuld sei eine nicht zustande gekommene Einigung mit einem Debt-Fonds. Ob es sich dabei um Patrimonium handelt, ließ Behrens offen. Es gibt allerdings keine Hinweise, dass Gespräche mit einem anderen Debt-Fonds aufgenommen worden waren.

Die Folge war ein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung, in dem allerdings die Tochtergesellschaften nicht beinhaltet sind. Nächster Schritt für die Bondholder ist die Wahl des gemeinsamen Vertreters. One Square Advisory ist dafür vorgesehen. Die nächste Gläubigerversammlung findet am 28. Januar statt, eine erste Abstimmung hatte nicht das nötige Quorum erreicht.

