Finanzierungen: Nordex, Adidas

Moody’s hat den Ausblick für Siemens von stabil auf negativ herabgestuft. Gleichzeitig bestätigte die Agentur das Rating bei A1. Auslöser für die Änderung sei die Ankündigung der Tochter Siemens Healthineers, eine 100-prozentige Beteiligung an dem US-Gesundheitsunternehmen Varian Medical Systems erwerben zu wollen. Die Übernahme würde zu einer Verwässerung der Beteiligung von Siemens an der Tochter Siemens Healthineers von 85 auf 72 Prozent führen, so Moody’s.



Die russische Ratingagentur Expert RA hat den deutsch-russischen Milchproduzenten Ekosem-Agrar mit der Bonitätsstufe ruBBB+ bewertet. Der Ausblick ist stabil. In der Begründung verweist die Agentur auf die „aussichtsreichen Perspektiven für die Entwicklung der Milchindustrie in Russland für die nächsten Jahre“.



