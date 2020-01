Autobranche treibt den Schuldscheinmarkt

Trotz aller Innovationen könnte der Enthusiasmus am Schuldscheinmarkt in diesem Jahr aber etwas abnehmen. Scope geht davon aus, dass die Verlangsamung der globalen Wirtschaft auch am Schuldscheinmarkt Spuren hinterlassen wird und rechnet deshalb für 2020 mit einem Emissionsvolumen von 20 bis 25 Milliarden Euro. Dies wäre kein Einbruch, aber ein Ende des Booms.



Scope geht davon aus, dass Investoren in einem schwieriger werdenden Umfeld gerade bei Emittenten aus zyklischen und wirtschaftlich sensiblen Wirtschaftszweigen höhere Margen verlangen werden. Die Schwierigkeiten bei dem Autozulieferer Leoni, der 2020 Schuldscheine über 200 Millionen Euro zurückzahlen muss, aber auch einigen weiteren Emittenten hätten als Warnsignal gewirkt. Auch die Pleite von Gerry Weber sorgte im abgelaufenen Jahr für Missstimmung am Schuldscheinmarkt.



Scope glaubt, dass es 2020 zu einem Belastungstest am Schuldscheinmarkt kommen könnte. Die Kernfrage lautet, wie hoch die Qualität speziell der ungerateten Schuldscheine in einem widrigen Konjunkturumfeld wirklich ist.



