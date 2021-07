Der Küchenbauer Alno aus dem baden-württembergischen Pfullendorf meldet Insolvenz an. Dies berichten mehrere regionale und Branchenmedien übereinstimmend. Nach Angaben des Südwestdeutschen Rundfunks, der als erstes über die die Zahlungsunfähigkeit berichtete, hat Alno beim Amtsgericht Hechingen einen Insolvenzantrag gestellt und will sich in der Eigenverwaltung sanieren.