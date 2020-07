Bafin zeigt Ex-Wirecard-Chef Markus Braun wegen Insiderhandels an

Doch nicht nur gegen Braun wird ermittelt. Erst gestern schürte ein Post in dem Finanzforum von „Finanzen.net“ einen weiteren Verdacht auf Insiderhandel. Der Nutzer „Lilalaunebaer“ ließ in dem Eintrag wissen, dass das Big-Four-Haus EY Wirecard kein uneingeschränktes Testat erteilen würde. Brisant: Der Eintrag erfolgte mehrere Tage bevor EY dem Zahlungsdienstleister tatsächlich das uneingeschränkte Testat verweigerte.



Die Bafin, die im Zuge des Bilanzskandals bei Wirecard selbst unter Druck kam und sich vorwerfen lassen musste, zu spät gehandelt zu haben, hat die Staatsanwaltschaft München auch in diesem Fall des Verdachts auf Insiderhandel informiert. „Es liegt ein komplexer Sachverhalt vor, gegen den wir jetzt ermitteln. Wir schauen uns ganz umfassend den gesamten Fall unter allen denkbaren Gesichtspunkten an, versuchen nachzuvollziehen was passiert ist und welche rechtlichen Konsequenzen das haben kann“, sagte ein Sprecher der Staatanwaltschaft auf Nachfrage von FINANCE, ohne jedoch auf konkrete Sachverhalte einzugehen.



olivia.harder[at]finance-magazin.de