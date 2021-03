Debatte um Galeria Karstadt Kaufhof: Das ist wichtig beim Schutzschirm

Der Fall zeigt, wie wichtig die Unterscheidung zwischen drohender und tatsächlicher Zahlungsunfähigkeit ist. Doch wie wird dies überhaupt festgestellt? Und wie können sich Unternehmen und Vorstände gegen Vorwürfe wie bei GKK absichern? Gerade mit Hinblick darauf, dass durch die Coronavirus-Krise immer mehr Unternehmen in Schieflage geraten und einige Experten nach der vorübergehend in bestimmten Fällen ausgesetzten Insolvenzantragspflicht eine Pleitewelle erwarten, sollten sich Unternehmen die Regeln des Schutzschirmverfahrens genau anschauen, wenn sie dieses in Betracht ziehen.



Die wichtigste Voraussetzung ist, dass allenfalls eine drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegen darf. Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss ein Unternehmen noch zahlungsfähig sein. Das lässt sich nach definierten Kriterien überprüfen, erklärt Martin Heidrich, Partner für Restrukturierung und Insolvenzrecht bei Taylor Wessing: „Das Unternehmen guckt sich die Verbindlichkeiten und den finanziellen Deckungsgrad für die kommenden drei Wochen an. Wenn es mindestens 90 Prozent seiner Verbindlichkeiten decken kann, gilt es als zahlungsfähig.“ Andernfalls muss umgehend ein Insolvenzantrag gestellt werden, denn Zahlungsunfähigkeit ist ein Insolvenzgrund. Geschieht dies nicht, können Vorstände möglicherweise wegen Insolvenzverschleppung belangt werden.