Ex-Wirecard-CFO gibt EY Mitschuld am Treuhand-Betrug

Im Fall Wirecard brechen die Anschuldigungen in Richtung EY nicht ab, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft drohen Schadenersatzklagen in Milliardenhöhe und der Verlust weiterer Prüfmandate.



Nun wirft der langjährige Finanzchef von Wirecard, Burkhard Ley, EY auch eine deutliche Mitschuld am Milliardenbetrug rund um das nur in Fragmenten existierende Drittpartnergeschäft vor. Leys Anwalt Norbert Scharf erklärte in einem Schreiben an den Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags, dass der Vorschlag für die Einführung der Treuhandkonten, wo 1,9 Milliarden Euro verschwanden, von EY gekommen sei. Dies berichtet das „Handelsblatt“. EY hingegen behauptet, die Idee zur Gründung der Treuhandkonten sei im Jahr 2016 von Wirecards Finanzabteilung gekommen, unter tätiger Mithilfe von CFO Ley.