EY droht Deutsche-Bank-Mandat zu verlieren

Im Pitch um die Nachfolge von KPMG kam PwC damals nach EY als Zweiter ins Ziel. Als langjähriger Prüfer der Commerzbank hat PwC auch Erfahrung in der Bilanzprüfung von Großbanken. Das Deutsche-Bank-Mandat gilt als besonders lukrativ, da die Bank in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Dax-Konzernen zählte, die die höchsten Honorare an ihre Wirtschaftsprüfer zahlen.