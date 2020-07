Wirecard: Haftbefehl gegen Ex-CFO Ley

Die Staatsanwaltschaft hat im Wirecard-Skandal drei ehemalige Führungskräfte verhaftet. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München am Mittwochnachmittag mit. Unter den Beschuldigten ist auch der ehemalige Wirecard-CFO Burkhard Ley, der bis Ende 2017 im Amt war. Auch der frühere Head of Accounting von E. wurde festgenommen.



Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun, der zuletzt gegen Kaution auf freiem Fuß war, ist ebenfalls wieder in Haft: Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft einen erweiterten Haftbefehl erlassen – diesmal ohne die Möglichkeit, auf Kaution wieder freizukommen. Der Ex-CEO war vor rund einem Monat erstmals verhaftet worden.



Die Beschuldigten wurden laut Staatsanwaltschaft aufgrund von Haftbefehlen in München festgenommen, sie hätten sich nicht freiwillig gestellt. Burkhard Leys Anwalt widersprach gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“ dieser Darstellung: „Mein Mandant hat sich dem Verfahren gestellt und tut dies weiterhin. Er weist die Vorwürfe zurück.“ Der ehemalige Finanzchef, der nach seinem Weggang weiterhin als Berater für Wirecard tätig war, habe bereits freiwillig ausgesagt, der Haftbefehl sei daher nicht nachvollziehbar. Markus Brauns Verteidiger war „Reuters“ zufolge für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen.