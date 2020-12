Ex-Wirecard-Treasurer packt aus

Die immer wieder hochkochende, öffentliche Kritik an dem Zahlungsdienstleister habe er natürlich mitbekommen, auch die Betrugsvorwürfe. Intern habe man dies aber als Shortseller-Attacken abgetan, „die man nicht immer ganz ernst nimmt“, gibt Holten zu. Dass er als oberster Kassenwart trotz der schweren Anschuldigungen so lange „keinen Grund hatte, dem Unternehmen den Rücken zu kehren, in dem [er sich] eine gute Position aufgebaut hatte“, lag unter anderem auch an dem Vorgehen der Bafin.