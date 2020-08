Großinsolvenzen bei Automotive verdoppeln sich

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie haben insbesondere die Insolvenzfälle im Handel sowie bei Automotive-Unternehmen in die Höhe schnellen lassen: Allein 14 Handelsunternehmen mit Umsätzen über 20 Millionen Euro mussten im zweiten Quartal 2020 Insolvenz beantragen. Auch das größte Verfahren, das Schutzschirmverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof, fällt in diese Branche. Hart getroffen ist auch der Automobilsektor: Die Zahl der Insolvenzanträge hat sich gegenüber dem ersten Quartal auf 14 Fälle verdoppelt.



Das Problem in beiden Branchen: Viele Unternehmen waren bereits vor der Coronakrise angeschlagen. Sie qualifizieren sich dadurch häufig nicht für staatliche Hilfsprogramme, die sich speziell an Unternehmen richten, die aufgrund der Corona-Pandemie in Schieflage geraten sind. Auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist an dieses Kriterium gekoppelt.