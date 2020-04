Hallhuber flüchtet unter Schutzschirm

Nach dem Studium startet Torsten Eisenkolb seine berufliche Laufbahn 2001 bei der Adidas Group. Insgesamt ist er dort 18 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als CFO Global Retail und General Manager Retail und Franchise Europa. Seine Expertise in Themen wie Omnichannel-Konzeption, Retail, IT sowie Controlling bringt er ab dem Herbst 2019 in seiner neuen Position als CFO der Modekette Hallhuber ein.