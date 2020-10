Nach Wirecard: Bafin verbietet Mitarbeitern privaten Aktienhandel

Strengere Regeln für Bafin-Mitarbeiter: Infolge des Bilanzskandals bei Wirecard dürfen Angestellte der Bafin künftig nicht mehr in Finanzinstrumente von Unternehmen investieren, die die Behörde beaufsichtigt. Das berichtete die Nachrichtenagentur „Reuters“. Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies bestätigte die Verschärfung der Regeln, die sich am Verhaltenskodex für das Bafin-Direktorium und die Bundesbank orientieren.



Konkret dürfen Bafin-Mitarbeiter nicht mehr in Aktien, Anleihen und Derivate von Firmen investieren, die von der Bafin geprüft werden. Das Verbot gilt dabei nicht nur für Finanzinstrumente der Konzerne selbst, sondern auch für Instrumente von Tochtergesellschaften. Des Weiteren dürfen Bafin-Mitarbeiter nicht mehr in Finanzunternehmen investieren, die zur EU gehören – ganz gleich, ob die Bafin diese Unternehmen beaufsichtigt oder nicht.



Ausgenommen von der neuen Regel sind Investitionen in Fonds oder auch ETFs. So sollen die Mitarbeiter der Bafin weiterhin die Möglichkeit haben, ihr Vermögen über Anlagen aufzubauen und auf diese Weise für das Alter vorzusorgen. Diese Geschäfte müssen die Mitarbeiter aber offenlegen.