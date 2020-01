Der deutsche Maschinenbau bleibt auch 2020 im Krisenmodus – das ist das Ergebnis einer vierteljährlichen Panelbefragung unter Führungskräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus durch PwC. Für ihre Branche erwarten die Befragten einen Umsatzrückgang von 4,2 Prozent, das ist der schlechteste Wert der seit 2014 laufenden Befragung. Erstmals erwarten die Manager auch für ihr eigenes Unternehmen einen Umsatzrückgang, die Prognose liegt bei 1,2 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr. Die Unsicherheit durch Brexit, Handelskonflikte, Wirtschaftssanktionen und die Krise der deutschen Automobilindustrie habe bereits zu einem Auftragsrückgang geführt. Nur rund ein Drittel der Unternehmen arbeite noch in Vollauslastung.



Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet für 2020 erneut mit einer steigenden Anzahl an weltweiten Insolvenzen. Erwartet werden weltweit 6 Prozent mehr Insolvenzen als im Vorjahr. Zwar war der Anstieg 2019 mit 9 Prozent deutlicher, allerdings dürften dem Kreditversicherer zufolge in diesem Jahr vier von fünf Ländern auf der Welt von steigenden Insolvenzzahlen betroffen sein. In Westeuropa und auch in Deutschland steigen die Insolvenzen 2020 um voraussichtlich 3 Prozent an. Insbesondere bei Unternehmen mit einem Umsatz oberhalb der 50-Millionen-Euro-Grenze gab es laut Euler Hermes in den ersten neun Monaten 2019 ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



sabine.reifenberge[at]finance-magazin.de