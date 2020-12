Wird die Insolvenz zur Resterampe?

Die politische Debatte um die präventive Sanierung ist in vollem Gange. Noch ist offen, ob das neue vorinsolvenzliche Verfahren zur Restrukturierung tatsächlich schon zum Jahreswechsel bereitstehen wird. Doch spätestens im zweiten Quartal 2021 soll es so weit sein. Damit wird der Instrumentenkasten der Sanierer deutlich erweitert: Es gibt dann ein Verfahren, das vor der Insolvenz ansetzt und in dem – anders als bei den bislang auf Konsens angelegten Einigungen – auch Mehrheitsbeschlüsse möglich sein werden.