Marsalek soll sich auch in erheblichem Ausmaß selbst bereichert haben, so der Vorwurf. Dabei setzte er dem Vernehmen nach zumindest in einem Fall auf ein verzweigtes Konstrukt, wie es in einem Artikel der „SZ“ heißt: Noch im März 2020 – also wenige Wochen vor der Pleite des Dax-Konzerns – soll Wirecard der Firma Ocap in Singapur einen 100-Millionen-Euro-Kredit gewährt haben. Hinter Ocap stand dem Bericht zufolge ein ehemaliger Wirecard-Mitarbeiter von Marsalek.

Wie die Ermittler vermuten, überwies Ocap das Geld an eine Firma aus Litauen, die wiederum 35 Millionen Euro an eine Holding schickte, die diesen Betrag dann an Marsalek weiterreichte. Marsalek solle das Geld dann in Teilen genutzt haben, um einen Privatkredit zurückzuzahlen, den ihm Wirecard-Vorstand Markus Braun gewährt haben soll.