HSBC: Beförderung für Firmenkundenchef Salsano

Paukenschlag bei der HSBC: Deutschlandchefin Carola von Schmettow tritt von ihrem Amt zurück. „Ich habe bereits vor vielen Monaten den Entschluss gefasst, eine Auszeit zu nehmen, um danach ein neues Kapitel zu beginnen“, lässt sich die Managerin in einer Mitteilung zitieren. Ihr Nachfolger wird Firmenkundenchef Nicolo Salsano, der die Spitzenposition zusätzlich zu seiner derzeitigen Aufgabe übernimmt. Er tritt sein Amt am 1. Mai an.



Mit Carola von Schmettow geht ein HSBC-Urgestein: Die Vorständin, die auch im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp sitzt, arbeitete seit knapp 30 Jahren in verschiedenen Positionen bei der britischen Großbank, unter anderem im globalen Asset Management und im Bereich Markets und Treasury. Im Jahr 2006 stieg sie in den Vorstand der Deutschlandtochter auf und übernahm das Wertpapiergeschäft und das Asset Management. Seit Juni 2015 ist sie Sprecherin des Vorstands und verantwortet den Bereich Markets and Securities Services.



„Wir respektieren die Entscheidung von Carola von Schmettow, bedauern sie außerordentlich und danken ihr für fast 29 Jahre höchst erfolgreichen Wirkens in der Bank, davon 20 Jahre am Vorstandstisch. Das von ihr auf- und ausgebaute Markets-Geschäft sowie das Securities Services-Business haben stetig Marktanteile gewonnen und erheblich zur Profitabilität der Bank beigetragen“, lässt sich Aufsichtsratschef Paul Hagen zitieren.