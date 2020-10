Welche Zahlen von Grenke alarmieren

Nehmen wir einmal die Umsatzrentabilität, deren Höhe Viceroy in seinem Bericht stark anzweifelt. Eine Analyse der veröffentlichten Zahlen macht deutlich, dass sie tatsächlich auffallend hoch ist: In den vergangenen sechs Jahren lag die Vor-Steuer-Umsatzrentabilität des Konzerns, gemessen an den Zinserträgen, zwischen 40 und 55 Prozent.



Einige Aspekte machen tatsächlich stutzig, etwa im Kerngeschäft Leasing. Während der Absatz von Druckern am breiten Markt deutlich gesunken ist – Stichwort Digitalisierung – hat sich laut Viceroy bei Grenke der Umsatz mit Druckern in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. So viel Umsatzwachstum mit alter Technologie ist ungewöhnlich, wird IT-Leasing doch zunehmend von Cloud-Lösungen und Software as a Service (SaaS) verdrängt. Die Preise für Drucker und andere Peripheriegeräte wie Fotokopierer befinden sich teilweise auf Ramschniveau.